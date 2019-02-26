شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، الثلاثاء، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء في السابعة مساءً، نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 15-22 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار، والضغط 1008 درجات وقوة البحر 5 وحالة البحر مضطربة.

وأفاد بيان بأنه جرى إيقاف جميع الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة ومتابعة الخريطة المناخية والجومائية، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.