شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم الزكاة على مدخرات المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطن ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم الزكاة على المال المدخر، جاء فى نصه: ( أدخر مبلغًا من المال لأولادى فهل عليه زكاة؟). وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: ( نعم المال المدخر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة).

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم الزكاة على مدخرات المال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.