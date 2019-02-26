شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مد فترة عمل المستشفى العائم بأسوان لـ18 مارس لمعالجة الأطفال بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن التكامل بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى يصب فى صالح المواطن، والذى بدأ يشعر بحراك بالمستوى الطبى بالشارع، فأصبحت الأم المصرية لديها وعى بصحة الطفل، مؤكدة أن الوزارة تستهدف الكشف عن 12 مليون طفل عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم.

وكشفت الوزيرة، خلال افتتاحها أول مستشفى عائم بمحافظة أسوان، أن من المقرر أن يمكث المستشفى العائم فى كل محافظة من الثمانية محافظات أسبوعا فقط، إلا أنه من المقرر أن يمكث فى محافظة أسوان إلى 18 مارس المقبل، لاستضافة منتدى الشباب الأفريقى العربى، واصفة مشروع المستشفى العائم بأنه نواة لمشروع خير متحرك لأنه يقدم خدمة متكاملة لتوعية الأمهات وعلاج الأطفال وتدريب الفرق الطبية فى آن واحد.

وأوضحت أنه خلال تواجد المستشفى بكل محافظة سيتم إجراء برنامج تدريبى يستهدف 10 آلاف فرد من الفرق الطبية بكافة المحافظات، لرفع كفاءتهم المهنية، وتدريبهم على برامج رعاية الطفل التى تشمل المهارات الأساسية والتقنية الطبية الحديثة، عن طريق الجمعية المصرية لطب الأطفال، بالمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ويوفر المستشفى، الخدمة الطبية بالمجان للأطفال والأمهات، بمحافظات الصعيد، ويضم تخصصات أطفال، وسمعيات، وأنف وأذن وحنجرة، وصحة إنجابية، وقلب، ورمد، وسكر وغدد صماء، وجلدية، وعظام، وأطراف صناعية، وتغذية، وأسنان، وحساسية ومناعة، ومعمل به كافة التحاليل الطبية، ووحدة للأشعة بها أشعة "موجات صوتية على القلب" وسونار، فضلاً عن صيدلية لصرف الأدوية بالمجان.