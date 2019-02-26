شكرا لقرائتكم خبر عن هنكمل بناها.. هضبة الجلالة.. مشروع سيغير خريطة السياحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم "دوت مصر" لقرائه سلسلة حلقات جديدة بعنوان "هنكمل بناها" تبرز الإنجازات التى حققها الشعب المصرى خلال الفترة الأخيرة، وكيف ضرب المصريين مثالًا رائعًا فى التفانى والإخلاص من أجل التغلب على مشاكلهم وأزماتهم.

وتتناول حلقة اليوم من "هنكمل بناها" مشروع هضبة الجلالة، الذى نفذته مصر خلال عهد الرئيس السيسي، وكيف سيغير هذا المشروع القومى العالمى خريطة السياحة فى العالم.