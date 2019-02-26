شكرا لقرائتكم خبر عن «الدعاية» تحتل النقابة قبل انطلاق «انتخابات الصحفيين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثف مرشحو نقابة الصحفيين من الدعاية الانتخابية قبل يومين من انطلاق انتخابات التجديد النصفى، والتى يتنافس فيها 11 مرشحاً على منصب نقيب الصحفيين و51 مرشحاً على 6 مقاعد للعضوية.

وانتشرت الدعاية الانتخابية فى محيط النقابة ومختلف المؤسسات الصحفية، وزينت اللافتات محيط نقابة الصحفيين وواجهتها وداخلها، وذلك بعد أن حددت اللجنة أماكن الدعاية، التى تمثلت فى الأدوار الأرضى والأول والثانى والرابع، كما امتدت الدعاية إلى شارعى الصحافة ورمسيس أمام مؤسستى أخبار اليوم والأهرام، من مختلف المرشحين بالمؤسستين وبالأخص: محمد شبانة وخالد ميرى ورفعت رشاد وهيثم النويهى ومحمود كامل وأميرة العادلى ومحمد الصايم وإيهاب قمورة وحاتم زكريا ومحمد الأصمعى ودعاء النجار وسمية العجوز وسعيد فرج ومحمد ربيع وسيد بدرى وطلعت هاشم وحنان فكرى ومريم جبل وحماد الرمحى وأسماء عصمت وفاطمة مصطفى وخالد العطفى وعبدالنبى عبدالستار.

وكثّف المرشحون من جولاتهم الانتخابية بمختلف المؤسسات قبل ساعات من انطلاق الانتخابات لعرض برامجهم الانتخابية من خلال «بوسترات» تحمل صورهم وبرامجهم الانتخابية، فيما لجأ البعض إلى رسائل «sms» على هواتف أعضاء الجمعية العمومية لتذكيرهم بموعد الانتخابات ومطالبتهم بالنزول والمشاركة، بينما قام البعض الآخر بجولات للمؤسسات لجمع مطالب للصحفيين فيما يخص خدمات معينة لإنجازها كشكل من أشكال إثبات حسن النوايا غير المشروطة بالفوز فى الانتخابات.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، بعد غد، وفقاً لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانونى لـ«العمومية»، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، فى اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفى حال اكتمال النصاب القانونى، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.