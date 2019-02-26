شكرا لقرائتكم خبر عن «أشرف» يرسم الابتسامة على وجوه «الغلابة» بـ«الباركور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بين أسوار الشوارع يقفز بخفة، يتجول بين الناس وهو يدور فى الهواء ممارسًا رياضة الباركور التى يهواها منذ 5 سنوات، طائر حر فى سماء القاهرة لم يوقفه شىء قط، سوى نظرات هؤلاء الذين أثقلت الحياة أكتافهم بالهموم، ولم يستطيعوا الذهاب إلى دور السينما لمشاهدة أحدث الأفلام الكوميدية كغيرهم لأخذ قسط من «الضحك»، فيقرر خلسة أن يرسم الابتسامة على وجوههم على طريقته الخاصة ليصبح «الشارع» مسرحا للغلابة والفُرجة مجانًا للجميع. منذ يومين نشر أشرف الجابرى، مدرب باركور، فيديو لا تتجاوز مدته الـ12 ثانية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وهو يقوم بممارسة رياضته المفضلة أمام منظف أحذية بشارع المريوطية بالهرم، بعد أن مر من أمامه فوجد عينيه ترثى حالته، فقرر أن يحاول تغيير ملامحه وقد كان، يقول:«نشرت الفيديو بهدف توجيه رسالة أن الناس دى محتاجين يضحكوا زينا مش شغالين عندنا، وأن الابتسامة صدقة متبخلش بيها على غيرك، حبيت كمان أفك اليوم بالنسبة له، لأنه كان حزينا جداً، ودى كانت طريقتى الوحيدة».

ويكمل:«ضحك جدًا وانبسط، الناس بتديله الفلوس بقرف وتمشى ودا شىء بيزعله حسب ما حكالى، وبعد نشر الفيديو فى شخص تانى يوم راح اعتذرله أن معاملته معاه مكنتش لطيفة اليوم دا».

يعتبر الشاب البالغ من العمر 21 ربيعًا، والذى يدرس بكلية اللغات والترجمة بجامعة السادس من أكتوبر، أن الرصيف هو دافعه الأول للحركة والقفز، وأن الباركور يعلم الإنسان الصبر وتحمل الآلام.