شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دولة ألبانيا يصل إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى مطار القاهرة الدولي رئيس دولة ألبانيا بوجار نيشاني، اليوم الثلاثاء، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين لبحث تعزيز التعاون بين البلدين وتوقيع عدد من الاتفاقيات.

ويشهد الرئيس الألباني، خلال زيارته، إبرام العديد من الاتفاقيات التي ستوقع بين الدولتين في العديد من المجالات الاقتصادية والسياحية والأمنية، كما سيزور مقر البرلمان غدا، وسيتم خلال الزيارة عقد جلسة مباحثات برلمانية مشتركة بين الدولتين.