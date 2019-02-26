شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: «إحنا في حالة حرب وعلينا مواجهة كتائب الإخوان الإلكترونية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، جميع المصريين الرد على كتائب الجماعات الإرهابية من الإخوان وأخواتها، تجاه ما يروجونه من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتابع: «أنا بقول للجميع نحن في حالة حرب.. وكل واحد يعمل اللى يقدر عليه.. خش ورد بلاش السلبية لأنها تدمر الأوطان.. لابد أن نكون يدا واحدة لبناء الوطن والأخذ بالسببية».

وأضاف «الجندى»، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن عناصر الإخوان الإرهابية باعوا أوطانهم والشرف والكرامة واتخذوا مرشداً لهم من دون الله، وعليه فلا قيمة لهم، وتابع: «الانحياز إلى الحق والموقف الواضح هو أسلوب الرجال والأبطال الذين يقدرون مسؤولية الكلمة والمواقف».