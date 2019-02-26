شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تنظم ورشة عمل بشأن توظيف الإعلام لمواجهة خطاب الكراهية الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال- إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية) الخميس المقبل ورشة عمل بشأن «توظيف الإعلام وتكنولوجيا الاتصال لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف».

وقال السفير بدر الدين علالي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، إن عقد هذه الورشة يأتى استكمالا لجهود الأمانة العامة وخطة عمل القطاع من أجل حشد الطاقات الإعلامية وتكنولوجيا الاتصال في محاربة خطاب الكراهية والتطرف، وتستهدف الورشة مساعدة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية لتطوير المؤسسات الإعلامية من القيام بأدوار أكثر فاعلية في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمعات العربية وعلى وجه الخصوص قضية الإرهاب التي تطرح نفسها بقوة على المشهد السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة العربية.

وأضاف «علالي» في بيان له أن الورشة تناقش عددا من المحاور «الإعلام- الإعلام الرقمى- خطاب الكراهية والتطرف» و«دور وسائل الإعلام العربي ومدى تأثيرها على المجتمع» إلى جانب عرض تجارب لعدد من الدول العربية لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف.