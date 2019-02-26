شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تتيح أرقام الجلوس وجدول الامتحانات للطلاب المصريين في الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة أرقام الجلوس للطلاب الذين سيؤدون الامتحان على نظام امتحانات الطلاب المصريين في الخارج للعام الدراسي 2018- 2019، من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي، وذلك عبر الرابط: http://seat.sabroad.emis.gov.eg/

وصرح الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، بأنه تم الاستعداد لامتحانات الطلاب المصريين في الخارج والتي سيتم عقدها في 196 سفارة وقنصلية بعدد 49 ألفا و941 طالبا.

وأضاف «حجازي» أن امتحانات الدور الأول للمصريين في الخارج ستكون نهاية شهر مارس المقبل، على أن تكون امتحانات الدور الثاني بداية من شهر يوليو المقبل.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المصريين بالخارج تتم طبقا للجداول التي أصدرتها الإدارة العامة للامتحانات، مع الأخذ في الاعتبار مواعيد الامتحانات من حيث اليوم والزمن والمدة، ولا يجوز للسفارات والقنصليات إجراء أي تعديل بهذه الجداول، ويمكن الاضطلاع على الجداول على الرابط: http://sabroad.emis.gov.eg/schedule.aspx