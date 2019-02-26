معتز عبد الفتاح لطلاب الزقازيق: مصر مستهدفة والتعديلات الدستورية ضرورة وطنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن مصر مستهدفة من قوى الشر والتعديلات الدستورية ضرورة وطنية ملحة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

جاء ذلك خلال لقائه طلاب جامعة الزقازيق فى الندوة التثقيفية "مصر: التحدى والاستجابة" التى عقدت بقاعة الاحتفالات الكبرى ضمن الموسم الثقافى للفصل الدراسى الثانى وينظمها اتحاد طلاب جامعة الزقازيق بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر، بحضور الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة والدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عثمان شعلان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عنانى نائب منسق عام الأنشطة الطلابية وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وحضور كبير من الطلبة والطالبات.

وقال الدكتور معتز بالله: إن هناك 5 ملفات شائكة تتدخل من خلالها قوى الشر لتدمير الدولة المصرية.. لكن بحكمة ووعى القيادة السياسية استطاعت أن تضع روشتة علاج لكل ملف، وبرهن على ذلك بقوله أن التأكيد على وجود مسجد وكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة وبكل المدن الجديدة، هى رسالة للعالم أن مصر نسيج واحد، ولا توجد فتنة طائفية. واستطاعت القيادة السياسية أيضا غلق كل أبواب النزاع بين الدول المركزية فى الوادى والأطراف فى سيناء وحلايب وشلاتين بالجنوب والصحراء الغربية وأيضا الحوار بين الكبار والشباب من أجل سد الفجوة بالإضافة إلى محاولات جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف: مع الديمقراطية ولكن نحن نعيش فى المنطقة ظرف تاريخى ودليلى على ذلك أن العراق منذ ثمان شهور لم تستطيع تشكيل حكومة حتى الآن. والديمقراطية هنا معطلة للتنمية والاستقرار والاستثمار، وهكذا لبنان الشقيقة منذ تسعة شهور وهى فى أزمة عدم تشكيل حكومة.

وبعد حوار المفتوح مع الطلاب والرد على جميع استفساراتهم وأسئلتهم حول ما يدور على الساحة المحلية والدولية، اختتم عبد الفتاح الندوة مخاطبا الطلاب بقوله : معركتك الحقيقية هى كيف تبنى بلدك ونفسك من خلال العلم والقراءة والأنشطة وإشاعة الأمل من أجل عودة الشخصية المصرية. فمصر دائما وأبدا قوية بشبابها وقادرة على استكمال المسيرة بهم.