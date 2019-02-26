شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يغادر مطار القاهرة متوجها لجنيف لإلقاء بيان مصر بمجلس حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، سامح شكرى وزير الخارجية متوجها إلى مدينة جنيف السويسرية، وذلك لإلقاء بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى للدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وكذا الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح.

ومن المقرر أن يجرى وزير الخارجية سامح شكرى، لقاءات مع رؤساء منظمات دولية على هامش زيارته إلى جنيف، من ضمنهم سكرتير عام الاتحاد الدولى للاتصالات، ومدير عام منظمة الصحة العالمية، والمفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك لاستعراض المواقف المصرية تجاه مختلف القضايا والتشاور حول الموضوعات ذات الصلة.

الجدير بالذكر، أنه من المقرر أن يفتتح شكرى خلال الزيارة القسم القنصلى الجديد بمقر البعثة الدائمة لمصر فى جنيف.