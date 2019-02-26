شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات بروتوكول تعاون بين "التضامن" والجمعيات الأهلية لتنفيذ "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل فاعليات توقيع وزارة التضامن الاجتماعى، بروتوكولات تعاون مع الجمعيات الأهلية، المشاركة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بحضور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ونفين القباج، نائب وزيرة التضامن وأيمن عبد الموجود رئيس الادارة المركزية للجمعبات والمؤسسات الأهلية وومثلى الجمعيات المشاركة فى المبادرة، لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية فى المناطق الفقيرة.

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