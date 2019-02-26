شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "ارسم.. لون.. كلنا واحد" مبادرة الداخلية لتعليم الأطفال السلوكيات الأمنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل عدد من ضباط مديريات الأمن زيارة عدد من أطفال المدارس الابتدائية وتوزيع كتيبات تثقيفية موجهة إلى جمهور الأطفال من الفئة العمرية الأصغر بـعنوان "إرسم .. لون - كلنا واحد"، و"صور ملونة لمركبات ودراجات نارية حديثة للشرطة.. بأسلوب بازل"، بهدف توعية بثقافة العمل الأمنى منذ الصغر ، من خلال تقديم معلومات مبسطة ضمن محتوى جاذب يوضح دور رجال الشرطة فى حمايتهم وحماية أسرهم-تحديداً فى مجالى "المرور والحماية المدنية" .
وفى سياق متصل، ألقى أحد الضباط بمديرية أمن بورسعيد ندوة لطلاب (مدرسة أبوبكر الصديق) للغات بعنوان (دور الشرطة فى المجتمع) وذلك للتعرف على دور الشرطة فى تحقيق الأمن والأمان ومواجهة الإرهاب .
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. "ارسم.. لون.. كلنا واحد" مبادرة الداخلية لتعليم الأطفال السلوكيات الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.