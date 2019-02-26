شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي: سيتم تنفيد مبادرة حياة كريمة فى 277 قرية فى 15 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات احتفالية توقيع بروتوكولات التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وصرحت غادة والي بأن هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية تعد نموذجاً في التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات الأهلية والحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وباقي الجهات والمؤسسات الحكومية التي ستشارك في تنفيذ المبادرة، لافتة إلى أن المواطن المصري هو البطل، كما قال الرئيس وهو من تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي ويستحق العديد من التدخلات منا جميعا، لافتة إلى أن وزارة التضامن تنسق الأدوار بين التفاعلين وهم المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأكدت والي أن مبادرة حياة كريمة سيتم تنفيذها في إجمالي 277 قرية في 15 محافظة معظمها في الوجه القبلي وهي الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، الوادي الجديد، أسوان، القليوبية، البحيرة، ومرسى مطروح، وجنوب سيناء وشمال سيناء وذلك في المرحلة الأولى على أن يتم استهداف قرى أخرى ومحافظات أخرى في المرحلة الثانية حسب مؤشرات ودرجات الفقر .

وأضافت والي أن التدخلات التي ستتم من خلال المبادرة تشمل إصلاح وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المنزل وتدخلات في قطاع الخدمات الصحية ويشمل قوافل طبية وعمليات جراحية وتوفير أدوية وأجهزة تعويضية وسلات غذائية وتدخلات بيئية وتنمية الطفولة وإنشاء الحضانات وتدريب وتشغيل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومن خلال تشغيل الشباب في تنفيذ المشروعات.

وأشارت والي إلى أن بروتوكولات اليوم هي مجرد بداية على أن تشمل الفترة المقبلة التوقيع مع مجموعة جديدة من الجمعيات، فيما سيتم بدء العمل فورا على الأرض لتوفير حياة كريمة.

وتم التوقيع خلال الاحتفالية مع 19 جمعية ومؤسسة أهلية هي مؤسسة صناع الخير وجمعية مسجد الدكتور مصطفى محمود وجمعية الأورمان وبنك الطعام وبنك الحياة الكريمة والجمعية الشرعية وبنك الشفاء المصري ومؤسسة صناع الحياة وجمعية التطوير والتنمية ومؤسسة العربي الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ومؤسسة راعي مصر ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة وجمعية رعاية أطفال السجينات ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات الخاصة البصرية وجمعية البر والتقوى.