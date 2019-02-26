نيران الجزيرة "الصديقة جدا" تحرق قلب الإخوان.. غدا على صفحات الخليج 365

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "نيران الجزيرة «الصديقة جدا » تحرق قلب الإخوان"، وفيه: وثائقى «الساعات الأخيرة » ينتصر لثورة 30 يونيو بدون قصد.. الفيلم يثبت أن ثورة 30 يونيو لم تكن موجهة وأن القوات المسلحة لعبت دور الوسيط النزيه حتى آخر لحظة.. الإخوانى أسعد الشيخة يفضح «مرسى » ومكتب الإرشاد فى أكاديمية الشرطة.. القناة القطرية تعرى أكاذيب الجماعة بمعلومات على ألسنة 5 مصادر إخوانية.. والمعزول يتلاعب بالجميع فى لقاءات تمثيلية ساذجة، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الخامسة من النسخة الورقية. وداخل العدد ـ نيفين جامع: نسعى لضخ تمويلات بقيمة 6 مليارات جنيه خلال 2019 ـ مليون جنيه من «المشروعات الصغيرة » بالقليوبية يعيد الروح لمصنع السيد سالم

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