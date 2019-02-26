شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريده معرفته عن أول مستشفى عائم.. يجوب 8 محافظات وكشفه وعلاجه بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدشن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أول مستشفى عائم من محافظة أسوان، تختص بتقديم الخدمة الطبية بالمجان للأطفال والأمهات، بمحافظات الصعيد.

ويستعرض الخليج 365 أهم المعلومات عن أول مستشفى عائم:

1- توفير الكشف الطبى وتقديم العلاج للأطفال والأمهات بالمجان.

2- المستشفى يشمل تخصصات أطفال، وسمعيات، وأنف وأذن وحنجرة، وصحة إنجابية، وقلب، ورمد، وسكر وغدد صماء، وجلدية، وعظام، وأطراف صناعية، وتغذية، وأسنان، وحساسية ومناعة.

3- يضم المستشفى العائم معمل به كافة التحاليل الطبية، ووحدة للأشعة بها أشعة "موجات صوتية على القلب" وسونار، فضلاً عن صيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

4- يضم طاقم طبى على أعلى مستوى، من وزارة الصحة، والجامعات المصرية، وفريق تمريض، وفنى وإدارى.

5- يوفر إجراء الكشف المبكر عن الأنيميا ونقص الحديد، وضعف السمع، وأمراض الأذن، وأمراض العيون، وسرطان الثدى، وسكر الأطفال، حيث سيتم تقديم العلاج لكافة المصابين بالمجان.

6- ستقوم المستشفى بتحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى المستشفيات لتجرى العمليات بالمجان تمامًا.

7- تنظم المستشفى عددٍ من الحملات التوعوية حول أسس التغذية السليمة، وأهمية الرضاعة الطبيعية، وأهمية التطعيمات ومسببات سرطان الثدى وطرق الوقاية منه، وتنظيم الأسرة.

8- المستشفى ستخدم 8 محافظات من محافظات الصعيد، تبدأ من أسوان، تليها الأقصر، ثم قنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف وصولا إلى محافظة الجيزة.

9- يستهدف المستشفى بكافة المحافظات حوالى 50 ألف طفل وأم.

10- من المقرر أن تفتح المستشفى العائم أبوابها بكل محافظة لمده أسبوع.