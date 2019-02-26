شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى غدا لمتابعة عدد من الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة تقارير الوزراء المختلفة وعدد من الملفات الاقتصادية. وكانت الحكومة قد وافقت مؤخرا على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الذى يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلالبطاقات المدفوعات التجارية أونظم المدفوعات.

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