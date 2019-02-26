- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شكرا لقرائتكم خبر عن حلاوتهم مصابة الدرب الأحمر فى أول حوار لـ"الخليج 365" من منزلها: أنا بخير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عمت الفرحة بين أهالى الدرب الأحمر، بعودة السيدة حلاوتهم زينهم مصابة حادث تفجير الدرب الأحمر إلى منزلها بعد خروجها من المستشفى.
انتقل الخليج 365 إلى منزل حلاوتهم زينهم، عقب خروجها من المستشفي، بعد ساعات من عودتها لمنزلها، حيث توافد جيرانها لزيارتها والاطمئنان عليها بعد خروجها من المستشفى.
وقالت السيدة حلاوتهم فى أول حوار لها عقب خروجها، أنها بخير وبصحة جيدة وأطمأن جميع المصريين على صحتى الحمد لله، مشيرة إلى أنها أصيبت بكسر فى الكاحل وشظايا فى أنحاء متفرقة من جسدها.
كانت هذه تفاصيل خبر حلاوتهم مصابة الدرب الأحمر فى أول حوار لـ"الخليج 365" من منزلها: أنا بخير.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.