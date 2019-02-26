وزير الدفاع يلتقى أبطال الجيش الثانى.. ويؤكد: إرادة المقاتل المصرى لاتعرف المستحيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

القائد العام: القوات المسلحة مستمرة فى تجفيف منابع الإرهاب تزامناً مع خطط التنمية الشاملة للدولة

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددا من القادة والضباط والصف والجنود والصناع العسكريين من رجال الجيش الثانى الميدانى، وأكد القائد العام أن القوات المسلحة مستمرة فى تجفيف منابع الإرهاب تزامناً مع المساهمة فى خطط التنمية الشاملة للدولة، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة ، ثم نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الجيش الثانى الميدانى لما يقدمونه من نجاحات مستمرة خلال المعارك التى تخوضها مصر للقضاء على الإرهاب على أرض سيناء الحبيبة ، مقدماً التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته .

وأشاد الفريق أول محمد زكى بالدور الوطنى لشيوخ وعواقل سيناء الشرفاء وإلتفافهم حول القوات المسلحة والشرطة مؤكداً أن نجاح الحرب علي الإرهاب يرتكز علي التعاون مع أبناء سيناء النبلاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والإستقرار في سيناء .

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن إعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية لإستعادة الأمن والإستقرار ، وتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس مؤكداً أن عظمة وإرادة المقاتل المصرى لا تعرف المستحيل وأن القوات المسلحة والشرطة يخوضان أنبل معارك الشرف والفداء دفاعاً عن مصر وشعبها العظيم .

وأدار القائد العام للقوات المسلحة حواراً مع رجال الجيش الثانى الميدانى إستمع فيه إلى آرائهم وإستفساراتهم في العديد من المجالات، وأعرب عن سعادته بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار علي مواجهة التطرف والإرهاب وأوصاهم بالمزيد من الجهد للحفاظ على أعلي معدلات التدريب والإستعداد القتالى والعمل الجاد لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم ، وأشار القائد العام إلى ضرورة الإنتباه إلى حروب الجيل الرابع والشائعات التى تستهدف الدولة المصرية للتشكيك فى الإنجازات التى تحققت على الصعيدين الداخلى والخارجى فى ظل جهود القيادة السياسية لبناء الدولة الحديثة وإستعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية.

كما كرم الفريق أول محمد زكى المتميزين من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بالجيش الثانى تقديراً لجهودهم وأدائهم لمهامهم بتفانى وإخلاص ، فى لقاء حضره الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .