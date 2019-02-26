وزيرة الثقافة تشارك في حفل إعلان الفائزين بجائزة "راشد بن حمد" للإبداع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:
تشارك الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، غدًا الأربعاء، في حفل إعلان أسماء الفائزين في الدورة الأولى من جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع.
يأتي ذلك تلبية لدعوة الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بالإمارات.
وتشمل الجائزة فروع الرواية للشباب والكبار، القصة القصيرة، النص المسرحي، أدب الأطفال، الشعر والدراسات النقدية.
وقالت عبد الدايم: إن هذه الجائزة تعد أحد المسارات الجديدة للإبداع فى الوطن العربي، وتهدف إلى اكتشاف وإبراز الطاقات الواعدة في المجالات الأدبية المختلفة كما تساهم في تطوير وتنمية مهارات الشباب سعياً لتنمية المشروع الثقافي العربي.
كانت وزيرة الثقافة شهدت الجلسة الصباحية لمنتدى الفجيرة الثقافي في يومه الثاني، والذي تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.
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