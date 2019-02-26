مؤتمر بجامعة القاهرة يوصي بامتحان موحد لخريجي التمريض كشرط لمزاولة المهنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أوصى مؤتمر علمي بكلية التمريض بجامعة القاهرة، بعقد امتحان موحد لخريجي كليات التمريض كشرط أساسي للترخيص لمزاولة المهنة.

واختتمت اليوم، فعاليات الملتقى القومي الأول لوحدات ضمان الجودة بكليات التمريض بالجامعات المصرية الذي عقد على مدار يومين تحت عنوان "التعاون والتنافسية: نحو خريج ذو جودة عالية بمؤسسات الرعاية الصحية" وبرعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وقال الخشت، إن الملتقى أصدر عددًا من التوصيات للارتقاء بمهنة التمريض في مقدمتها؛ عمل امتحان موحد لجميع خريجي كليات التمريض كشرط أساسي للترخيص لمزاولة المهنة، وتنمية قدرات الطلاب على الامتحانات المؤهلة.

وتضمنت التوصيات أيضًا، إنشاء نظام موحد للتواصل بين وحدات الجودة على مستوى كليات التمريض بمصر، والعمل على تحويل البرامج الدراسية بكليات التمريض إلى برامج مبنية على الكفايات.

وأضاف الخشت، أن مهنة التمريض مهنة سامية، وتمثل ضلعًا رئيسيًا في تقديم الخدمة الطبية، والارتقاء بمستوى التمريض يعتبر مهمة سامية، وهذا لن يحدث إلا بالارتقاء بالتعليم الفني للتمريض.

وأوضح أن التمريض لا يقل أهمية في المنظومة الصحية عن الطبيب، والعمل الطبي لن يكتمل إلا بوجود التمريض الذي لا يقل أهمية عن العمل الطبي، مضيفًا أن أي نقص في أعداد التمريض، أو وجوده دون المستوى، يؤثر على جودة الخدمات الطبية المقدمة.

وأشار إلى أن من أهم السياسات الحاكمة للارتقاء بجودة مهنة التمريض، هو رفع مستوى التعليم في كليات التمريض، وترسيخ أخلاقيات المهنة من أجل رفع معدلات الأداء في القطاع الصحي، إلى جانب توفير أكبر قدر من عناصر الجودة في التمريض من خلال نظم وقياسات فاعلة، مشيرًا إلى أهمية التمريض في الرعاية الصحية المتكاملة.



وأكد المشاركون بالملتقى، على أهمية عمل اتفاقيات تعاون مع المستشفيات الحاصلة على الاعتماد للتدريب العملي للطلاب أثناء الإجازة الصيفية، وانعقاد ملتقى قومي للجودة في تعليم التمريض تستضيفه جامعة مختلفة كل عام، إلى جانب الاستفادة القصوى من رأي مستفيدي الخدمة في البرامج الجديدة التي تفي باحتياجات المجتمع.

وقالت الدكتورة هبة نوح نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن كلية التمريض من الكليات الأكثر تميزًا بجامعة القاهرة، خاصة إدارة الوافدين التي تقوم بدورها علي أكمل وجه.

وأشار نوح، أن كلية التمريض تتميز بالتحديث والتطوير لمواكبة التطورات العالمية على المستوى المهني باتباع نظام الساعات المعتمدة وتبني فكرة تطوير العقل المصري الذي أطلقه رئيس الجامعة.

وأشارت الدكتورة عبير سعد زغلول عميد كلية التمريض بالجامعة، إلى أن الملتقى استهدف بناء الثقة والشراكة بين وحدات ضمان الجودة بكليات التمريض، ونظم الجودة بمؤسسات الرعاية الصحية لتحقيق أعلي مستوي من الخدمة التمريضية.

وأوضحت الدكتورة عزة أغا نائب رئيس الهيئة القومية لوحدات ضمان جودة التعليم، أن أهمية المؤتمر تأتي في إطار مناقشة سبل تطوير التعليم بكليات التمريض لإعداد خريج ذو جودة عالية.