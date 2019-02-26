"كفن وليفة وصابونة".. حقيبة تثير الذعر داخل مسجد بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أثارت حقيبه حالة من الذعر داخل مسجد عقبة بن نافع بمنطقة الدقي، اليوم الثلاثاء، وتبين بالفحص سلبية البلاغ.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة بالاشتباه في جسم غريب داخل مسجد عقبة بن نافع.
دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بخبراء المفرقعات، وبالفحص تبين أن الجسم عبارة عن حقيبة سوداء متروكة بجوار قبلة المسجد، وبداخلها كفن وليفة وصابونة وعطور تركها أحد الأشخاص كنوع من التبرع للمسجد.
لكن الخوف الذي سيطر على المصلين جعلهم يؤدون صلاة المغرب خارج المسجد، وتم تعقيم المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية دون العثور على أي أجسام غريبة.
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