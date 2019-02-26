أخبار مصر | جمال عبدالرحيم يكشف عدد الصحفيين من لهم حق التصويت بانتخابات التجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال عبدالرحيم يكشف عدد الصحفيين من لهم حق التصويت بانتخابات التجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، عن إجمالي عدد الصحفيين المُقيدين بجدول المشتغلين، وهم أعضاء النقابة ممن لهم حق التصويت، والذي يبلغ عددهم 9259.

وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن إجمالي عدد الصحفيين المُسددين لاشتراك النقابة ولهم حق التصويت بلغ 8623 عضوًا، بينما بلغ إجمالي عدد الصحفيين غير المسددين لاشتراك النقابة ولا يحق لهم التصويت إلا عقب السداد 636.

وناشد "عبدالرحيم" الزملاء الصحفيين الذين تم نقلهم إلى جدول المشتغلين باللجنة الأخيرة، سرعة إنهاء الإجراءات وسداد رسوم النقل واستخراج الكارنيهات الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.