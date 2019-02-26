أخبار مصر | خاص| الخصم من مكافآت المشاركين بـ"100 مليون صحة" بالمخالفة لقرار الوزارة.. والمراقبة المالية ترد (مستند)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| الخصم من مكافآت المشاركين بـ"100 مليون صحة" بالمخالفة لقرار الوزارة.. والمراقبة المالية ترد (مستند) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علمت "الخليج 365" من مصادر داخل وزارة الصحة، أن رئيس الإدارة المركزية للمراقبة المالية بوزارة الصحة، أرسل خطابًا لمساعد الوزير للشئون المالية والإدارية اللواء سيد الشاهد، بشأن الشكاوى الواردة من الوحدات الصحية التابعة للوزارة، بخصوص مكافآت أعضاء الفريق الطبي المشاركين بحملة 100 مليون صحة.

وأوضح الخطاب، أن شكاوى وصلت للإدارة بشأن الخطاب المرسل الذى يؤكد على صرف مبلغ صافي قدره 60 جنيهًا، عن الشيفت الواحد لكل أعضاء الفريق الطبي المشاركين بحملة الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية.

وأشار الخطاب إلى أن تعليمات وزيرة الصحة الواردة فى خطاب مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية بصرف صافى المبلغ – 60 جنيهًا – تؤدى إلى أن الدولة ستتحمل قيمة المعاشات والضرائب مستحقة الخصم على هذ المبلغ، وتبلغ قيمتها ثلاثون جنيهًا عن الشيفت الواحد للفرد فى حال خضوعه للمعاشات.

وانتهى خطاب رئيس الإدارة المركزية للمراقبة المالية، بأنه ينتظر تعليمات مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية فى هذا الشأن.

جدير بالذكر أن العديد من الفرق الطبية المشاركة فى الحملة فى عدة محاظفات، اشتكت من استقطاع نسب تصل إلى ثلث المكافآة المذكورة.

يذكر أن اشتكى عدد من الطواقم الطبية العاملين فى حملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، من الانتقاص من مكافآتهم المقررة من وزارة الصحة، لنسبة تصل فى بعض الأحيان لثلث المكافأة.

طبقًأ لخطاب أرسلته وزارة الصحة للمديريات، طالبت الوزارة المديريات بصرف الحافز التشجيعي 1000 جنيه، و60 جنيه مقابل العمل بفترة واحدة للحملة غير تابعة الضرائب والمستحقات.

إلا أن الفرق الطبية من أطباء وصيادلة وتمريض وأسنان وغيرهم اشتكو من أن المكافأة يتم خصم نسب منها بالمخالفة لقرار الوزارة.

من جهته قال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن النقابة تلقت شكاوى من الأطباء المشاركين فى حملة "100 مليون صحة"، بسبب الخصم من مكافآتهم البسيطة.

وأضاف أن الوزارة أعلنت أن كل مشارك فى الحملة سيحصل على مبلغ 60 جنيه عن كل يوم، وهو مبلغ بسيط نظرًا لأن الكثير منهم يظل طوال اليوم فى الشارع، وهذا المبلغ لا يكفى حتى وجبات طعامهم.

وتابع: بالرغم من قبول الأطباء والمشاركين بهذا المبلغ القليل على اعتبار أنها حملة قومية لخدمة المواطنين، إلا أنهم فوجئوا بالمديريات تخصم من هذه المبالغ بالمخالفة لخطاب وزارة الصحة الذى ينص على أن المكافآت معفاة من الضرائب والمفترض أن لا يستقطع منها تأمينات.

وأشار إلى أن هناك تضارب بين المديريات المختلفة، فهناك مديريات خصمت نسبة للضرائب، ومديريات خصمت نسبة تأمينات أيضًا، وهناك مديريات خصمت نسبة التأمينات الخاصة بالحكومة أيضًا، موضحًا أن بعض المشاركين فى الحملة تم خصم ثُلث مكافأتهم.