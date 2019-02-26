القبض على أحد المتهمين بقتل شابين بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

ألقت مباحث القاهرة القبض على أحد المتهمين بقتل شابين في منطقة الشرابية بسلاح أبيض.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، لمصراوي، أن فريق المباحث المشكل من العميد حسام عبدالعزيز والمقدم كريم البحيري رئيس مباحث الشرابية، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة، كشف لغز القضية وأن شخصين وراء ارتكاب الجريمة، وأمكن ضبط أحدهما لافتا إلى أنه جار مناقشته واستجوابه لبيان الدافع وراء ارتكاب الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عثرت الأحد، على جثتين لشابين مقتولين داخل عقار سكني بمنطقة الشرابية.

كان قسم شرطة الشرابية، تلقى بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على جثتين لعاملين أحد المطاعم بمنطقة الشرابية داخل أحد الغرف بشقة بدائرة القسم.

تحريات الأجهزة الأمنية كشفت، أن المجني عليهما هما "محمد س."، 16 سنة، و"أحمد ج."، 17 سنة، مقيمين بالمنيا، وأنهما جاء إلى القاهرة للبحث عن فرصة عمل.

وأشارت التحريات أن الشابين، كان يعملان بمطعم بمنطقة الشرابية، واستاجرا شقة بالقرب من العمل، منذ عدة أشهر، موضحةً أن الأهالي عثروا عليهما داخل غرفة سكنهم مذبوحين، فأبلغوا الشرطة.