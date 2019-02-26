محافظ الجيزة: تقديم مساعدات لـ35 طفلا مشردا بلامأوى واستمرار قوافل "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

أكد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، أن فرق الإنقاذ وسيارات الإغاثة التابعة لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدمت الرعاية اللازمة لـ35 طفلا مشردا بلا مأوى وقدمت المساعدات اللازمة لهم وإيداع طفل لا مأوى له بدور رعاية بنطاق محافظة الجيزة.

وأشار المحافظ، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إلى أن قوافل "حياة كريمة" مستمرة في التعامل مع الحالات الطارئة لتوفير المعيشة الجيدة لهم سواء لحالات المشردين أو الأطفال بلا مأوى أو كبار سن ومسنين حيث يتم إيداعهم في دور للرعاية في حالة عدم وجود مسكن لهم ودعمهم ماديا والوقوف بجانبهم.

وأكد المحافظ أنه تم توزيع 55 وجبة غذائية على الأطفال وعدد من البطاطين على مشردين، من خلال التعاون مع مديرية الشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية.

وأضاف صبري عبدالحميد مدير مديرية التضامن الاجتماعي أنه جار تنظيم حملات بالتنسيق مع برنامج بلا مأوى وبعض جمعيات المحافظة لمساعدة المشردين بأحياء ومراكز المحافظة طبقا للبلاغات الواردة بالإضافة إلى دعم بعض القرى بالمراكز والمدن بالبطاطين والمواد الغذائية.

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