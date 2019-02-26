مصر | النائب العام يكلف مكتبه الفني بفحص بلاغ يتهم "معتز مطر" بالتحريض على قلب نظام الحكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام يكلف مكتبه الفني بفحص بلاغ يتهم "معتز مطر" بالتحريض على قلب نظام الحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، مكتبه الفني بفحص البلاغ المقدم من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيد تحت رقم 2693 لسنة 2019 عرائض النائب العام، والذي اتهم فيه الإعلامي معتز مطر بالتحريض على قلب نظام الحكم.

وذكر البلاغ أن المقدم ضده البلاغ رغم صدور أحكام عديدة ضده للتحريض على الدولة ونشر أخبار كاذبة، ما زال مدفوعا بالمبالغ الطائلة التي يتلقاها من المخابرات التركية والتنظيم الدولي للإخوان ليخرج يوميا عبر برنامجه المذاع على قناة الشرق والتي تبث من تركيا وهو يحرض على قلب نظام الحكم ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية والاضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الأمن القومي المصري.

وأضاف أن معتز مطر يتلقى تعليمات بصفة دورية من المخابرات التركية مقابل مبالغ مالية ضخمة يتلقاها للتحريض على ارتكاب تلك الجرائم.

وطالب في نهاية بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية، وإصدار أمر ضبط واحضار للمقدم ضده البلاغ، ووضعه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الأراضي المصرية، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراجه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية ، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

وطلب محمود في ختام بلاغه بضم حلقات الإعلامي معتز مطر بتاريخ 20، 23، 24، 25 فبراير 2019 باعتبارها دليل إدانة ضده.