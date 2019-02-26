مصر | المعاينة تكشف عن سبب حريق شقة سكنية بأوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعاينة تكشف عن سبب حريق شقة سكنية بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت المعاينة الأولية، أن ماسا كهربائيا السبب في حريق شقة سكنية، بمركز أوسيم.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأن الحريق الذي شب بشقة سكنية بمركز أوسيم، أسفر عن تفحم غرفة الصالون، وغرفة أخرى خاصة بالجلوس، ولم يسفر الحريق عن وقوع أية خسائر بشرية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق شب داخل شقة بإحدى المنازل بمركز أوسيم.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية داخل إحدى المنازل بمركز أوسيم، وعلى الفور تم الدفع برجال الحماية المدنية وصحبتهم 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني، لمنع إمتداد النيران لباقي المجاورات، والسيطرة على الحريق دون وقوع أية خسائر بشرية.

وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

