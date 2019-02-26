مصر | 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شقة سكنية بأوسيم

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق شب داخل شقة بإحدى المنازل بمركز أوسيم.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية داخل إحدى المنازل بمركز أوسيم، وعلى الفور تم الدفع برجال الحماية المدنية وصحبتهم 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني، لمنع إمتداد النيران لباقي المجاورات، والسيطرة على الحريق دون وقوع ايه خسائر بشرية.

وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

"تزوجا من 4 أيام".. تفاصيل جديدة حول واقعة العثور على جثتي عروسين بالهرم

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، أن الزوجين الذين لقيا مصرعهما داخل شقتهما، يقيمان بمنطقة اللبيني، والزوج يدعى أحمد، وزوجته تدعى سالي، وتزوجا قبل أربعة أيام من وفاتهما.

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثتي عروسين داخل شقتهما بمنطقة الهرم، دائرة قسم شرطة الهرم وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، مفاده بتلقى العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغا بالعثور على جثتي عروسان داخل شقتهما بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، وتوصلت تحريات العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، إلى أن الزوج في العقد الثالث من عمره، وزوجته في العقد الثاني من عمرها، ومتزوجان منذ أيام قليلة، ووفاتهما أثناء الاستحمام، إثر تعرضهما للاختناق نتيجة تسرب الغاز حال استحمامهما.

وكشف تقرير مفتش الصحة إلى عدم وجود أيه إصابات ظاهرية بجسدهما، وأن وفاتهما طبيعية وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.