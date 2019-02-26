أخبار مصر | وزير الخارجية يفتتح قسما قنصليا لخدمة المواطنين بمقر البعثة في جنيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية يفتتح قسما قنصليا لخدمة المواطنين بمقر البعثة في جنيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية افتتح اليوم قسما قنصليا بمقر البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة فى جنيف.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن افتتاح الوزير شكري للقسم القنصلي يأتي فى إطار جهود وزارة الخارجية لتعزيز التواصُل مع أبناء الوطن فى الخارج، وحرصها على تسيير أمورهم من خلال تقديم الخدمات القنصلية لهم ولأسرهم إيماناً بدورهم الهام والملموس فى إبراز وجه مصر الحضاري فى الخارج، وكذلك استجابةً لطلبات أبناء الجالية المصرية. وقد تفقّد وزير الخارجية مقر القسم القنصلي، واطلع على الخدمات المختلفة التى سيقوم بتقديمها إلى المواطنين.