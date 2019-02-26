أخبار مصر | 'الصحفيين' تنفذ حكم القضاء الإداري بإدراج اسم أحد المرشحين بالانتخابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تنفذ حكم القضاء الإداري بإدراج اسم أحد المرشحين بالانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، عن قرار اللجنة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة يوم الأحد الماضي، بإدراج اسم أحمد فايز عبدالمجيد في كشوف الناخبين بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

وقال "عبدالرحيم" في تصريحات صحفية، إن قرار اللجنة جاء احترامًا للأحكام القضائية، مؤكدًا أن النقابة تسلمت صورة من الحكم، ولم يتضمن من قريب أو بعيد وقف الانتخابات كما ردد البعض.

وكان "فايز" قد أقام دعوى أمام محكم القضاء الإداري ضد نقيب الصحفيين بصفته، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بصفته، طالب فيها بإيقاف الانتخابات لحين ادراج اسمه.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.