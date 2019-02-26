أخبار مصر | نائب رئيس جامعة الأزهر: حملة للتبرع بالدم لإنقاذ مصابي العمليات الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس جامعة الأزهر: حملة للتبرع بالدم لإنقاذ مصابي العمليات الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، إن دماءنا فداء لمصابي العمليات الإرهابية من رجال القوات المسلحة والشرطة.

جاء ذلك خلال تبرعه بالدم اليوم خلال مشاركته بحملة "شريان الأزهر" التي تنظمها رابطة "أزهري من أجل مصر" بالتعاون مع فريق EPSF-Azhar بكلية الصيدلة برعاية فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.

وأوضح البدويهي أن هذه الحملة للتبرع بالدم نهدف من خلالها لتأكيد أن بذل الدماء في سبيل إنقاذ أرواح مصابي العمليات الإرهابية من رجال القوات المسلحة والشرطة واجب علينا جميعا خاصة وأن من بين هؤلاء الأبطال من فقد حياته فداءً للوطن، ولكى ننعم نحن بالأمن والأمان.

جدير بالذكر أن حملة التبرع بالدم انطلقت أمس الاثنين بفرع البنين بمدينة نصر ثم انتقلت اليوم إلى حرم فرع البنات وقد لاقت حملة التبرع بالدم إقبالًا كبيرًا، وكان فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، قد توجه بكلمة للطلاب والطالبات –خلال فعاليات افتتاح الحملة- حثهم فيها المشاركة الإيجابية والتبرع بالدم لمصابي العمليات الإرهابية من رجال القوات المسلحة والشرطة.