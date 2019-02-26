أخبار مصر | "الصحة": التعاقد مع طبيبات المستشفيات والمعاشات للعمل في تنظيم الأسرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": التعاقد مع طبيبات المستشفيات والمعاشات للعمل في تنظيم الأسرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، بالتعاون مع منظمه الصحة العالمية، اليوم، الثلاثاء، ورشة عمل "لنشر الوعي وكسب التأييد لمفهوم مردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل".

وترأست ورشة العمل الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، وأدار الورشة الإعلامي وممثل منظمة الصحة العالمية د.إبراهيم الكرداني، بهدف تصحيح المفاهيم في قضايا تنظيم الأسرة للاعلاميين بوسائل الإعلام المتنوعة.

وكشفت السنباطي، أن الوزارة بصدد بحث التعاقد مع طبيبات تجاوزن السن القانونية للمعاش؛ للعمل بوحدات تنظيم الأسرة إلى جانب التعاقد مع طبيبات المستشفيات للعمل في أوقات إضافية لسد العجز في الوحدات.

وأشارت، إلى أن الوزارة تستورد ما يقرب من ١٦٠ ألف كبسولة إمبلانون، تصل تكلفة الكبسولة ل٢٢٥ جنيه، ويتم صرفها للنساء في وحدات تنظيم الأسرة مقابل ٥ جنيهات فقط، إلى جانب باقي وسائل تنظيم الأسرة التي تصرف للنساء مقابل جنيهات بسيطة.

وأضافت السنباطي أن وزارة الصحة تتعاون مع وزارة التضامن بتوفير وسائل تنظيم الأسرة لما يقرب من مليون سيدة من المنتفعات من مشروع تكافل وكرامة.