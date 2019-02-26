أخبار مصر | مدير المركز الثقافي الكوري: هدفنا تعزيز جسور التواصل الإنساني مع مصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير المركز الثقافي الكوري: هدفنا تعزيز جسور التواصل الإنساني مع مصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضاف المركز الثقافي الكوري وفدا من موظفي إحدى الشركات الكورية العاملة في مصر وذلك ضمن فاعليات "أهلا كوريا" للتعريف بالثقافة الكورية.

وقال يانج سانجن مدير المركز الثقافي إن الكثير من المصريين يعرفون عن المنتجات الكورية أكثر من معرفتهم بالجانب الثقافي لكوريا، وهذا هو الدور الذي ينهض به المركز.

وأعرب يانج عن أمله في أن تسهم الأنشطة التي ينظمها المركز في تعزيز جسور التواصل الإنساني بين الشعبين المصري والكوري.

وشارك الحضور في مجموعة متنوعة من الأنشطة أبرزها تجربة الزي الكوري "الهانبوك"، والواقع الاقتراضي، بالإضافة إلى الطعام الكوري فضلاً عن التعرف على الأنشطة الثقافية والبرامج الدورية للمركز.