أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يحذر عددًا من البرامج الرياضية: العقوبات صارمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يحذر عددًا من البرامج الرياضية: العقوبات صارمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، متابعته ببالغ القلق، التراشق اللفظي والحوارات المتدنية التي تدور في عددٍ من البرامج الرياضية في الوسائل الإعلامية خلال الأيام الماضية.

كما أعلن المجلس، في بيان له، بدء التحقيق في جميع وقائع المخالفات التي تضمنتها هذه البرامج، والتي تجاوزت حدود الرأي وحقوق النقد، ويؤكد اعتزامه تطبيق العقوبات الصارمة التي أتاحها له القانون على المخالفات التي وقعت في برامج الشاشات أو الصحف أو مواقع التواصل.

وأكد المجلس أن اللجان المختصة تقوم حاليًا بالتحقيق في هذه المخالفات، والتي سيتم مواجهتها بشكل حاسم منعًا لتكرارها.

وأهاب المجلس بوسائل الإعلام، الالتزام بالمعايير الصادرة عن المجلس بشكل كامل، وأعلن أنه لن يتردد في استخدام الأدوات والصلاحيات المكفولة له قانونًا لإلزام الوسائل الإعلامية، بعدم إثارة الجماهير، حفاظًا على القيم والأخلاق الرياضية، باعتبارها الركن الأساسي من أركان الرياضة.

وطالب المجلس، النقاد الرياضيين، بتحمل مسؤولياتهم التاريخية أمام الوطن، وضرورة ضبط الإيقاع العام للمشهد الرياضي، والبعد عن أية مشاركة تحث على الكراهية والتطرف في التشجيع، نظرًا لاننعكاس التلاسن والتراشق اللفظي بالسلب على الجماهير.

وأعرب المجلس عن ثقته التامة في أن مشجعي الرياضة يتمتعوا بالوعي والأخلاق الرياضية العالية، وهم على مستوى المسؤولية، ويتفهموا أن المناخ المحيط بالمسابقة لابد وأن يتغير للأفضل، وأنه لا يريد أن تتكرر المشاحنات والملاسنات بين الأندية في مصر.

وأكد المجلس ضرورة تحسين المناخ الرياضي العام، إستعدادًا لتنظيم واحدة من أكبر البطولات على مستوى العالم، وهي البطولة الأفريقية، مما يتطلب تضافر الجهود لإنجاحها، والتي تقام على أرض مصر.