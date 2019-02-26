أخبار مصر | ماريان عازر للوفد البرلماني الألباني: مصر بلد حكمتها ملكات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماريان عازر للوفد البرلماني الألباني: مصر بلد حكمتها ملكات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل مجلس النواب اليوم الثلاثاء، وفدًا برلمانيًا من ألبانيا تترأسه رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألباني وزيرة الدفاع سابقا، وكان في الاستقبال بعض أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي ورئيس اللجنة اللواء الدكتور كمال عامر وبعض أعضاء لجنة العلاقات الخارجية ووكيل أول اللجنة اللواء صلاح شوقي عقيل.

واستهلت الدكتورة ماريان أمير عازر كلمتها قائلة:"زرت بلادكم واستقبلني رئيسكم الير ميتا في قصره وكانت مقابلة مُثمرة تحدثنا فيها عن ضرورة إعادة الصلات المصرية الألبانية للوضع الذي تستحقه لأن هناك تاريخ من العلاقات"، وأشارت إلى أن ألبانيا لابد أن تفخر أنها بلد الأم تريزا ومحمد علي، وأضافت أنها التقت محافظ العاصمة تيرانا، وألقت كلمة بالبرلمان الألباني بصفتها رئيس لجنة الشباب والمرأة بالبرلمان الدولي للتسامح والسلام، مُطالبة بمزيد من تعزيز التعاون في المجال السياحي بين البلدين.

وقالت عازر، للوفد الألباني فيما يخص المرأة، إن مصر بلد حكمتها ملكات وأن هناك إرادة سياسية لتمكين المرأة، مُشيرة إلي أن المجلس القومي للمرأة الذي يقوم بدور هام في جميع المحافظات يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة وأن مصر خصصت عاما كاملا للمرأة وليس يوما، مؤكدة أن حملة التاء المربوطة التي شاهدها الملايين كانت احدي سبل زيادة الوعي، مُضيفة أن هناك تمكين للشباب علي كافة الأصعدة، مُذكرة أن مصر تعمل جاهدة علي دفع عملية السلام وأن انعقاد أول قمة أوروبية عربية في مدينة السلام شرم الشيخ دلالة علي الأمن والأمان الذي تحظي به مصر.

