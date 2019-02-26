إلزام «الأوقاف» بدفع فواتير المياه والكهرباء

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مجلس النواب
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على اقتراحين مقدمين من النائب محمد حمدي دسوقي، أولهما بإنشاء كنترول للتعليم الفني الصناعي يضم محافظات الصعيد، مع نقل قطاع القاهرة (ب) الخاص بالتعليم الصناعي. وقال النائب محمد حمدي دسوقي، في اقتراحه، إنه توجد أماكن تصلح لهذا الغرض، بالإضافة إلى وجود أكواد تستطيع القيام بالعمل وأثاث يمكن استغلاله ووجود أماكن للتفدير قريبة من لجان النظام والمراقبة.
أما الاقتراح الثاني، الذي وافقت عليه اللجنة، يتعلق بإقامة مدارس على قطعة الأرض والتي تبلغ مساحتها 2200 م2، بمدينة أسيوط بمنطقة الأربعين حي غرب والتي كانت مقام عليها عمارات الأيواء وتم إزالتها.من ناحية أخرى، أوصت اللجنة بإلزام وزارة الأوقاف، بدفع المبالغ المالية المستحقة، نتيجة استهلاك المياه والكهرباء
أما الاقتراح الثاني، الذي وافقت عليه اللجنة، يتعلق بإقامة مدارس على قطعة الأرض والتي تبلغ مساحتها 2200 م2، بمدينة أسيوط بمنطقة الأربعين حي غرب والتي كانت مقام عليها عمارات الأيواء وتم إزالتها.
من ناحية أخرى، أوصت اللجنة بإلزام وزارة الأوقاف، بدفع المبالغ المالية المستحقة، نتيجة استهلاك المياه والكهرباء للمساجد التي تحت رعاية مساجد الأوقاف دعويا، مع إعداد تشريع يضم ملكية المساجد والزوايا إلى الأوقاف، وذلك في ضوء الاقتراح المقدم من رئيس اللجنة.
وأكد مدير الشئون القانونية لوزارة الأوقاف سمير الشال، أن جميع المساجد المقامة على مستوى الجمهورية يتم ضمها دعويا لوزارة الأوقاف، لحمايتها من التطرف، لكن لا يتم الضم الكلي، والذي بموجبه تدفع فواتير المرافق، إلا باستيفاء شروط تسجيل الأرض المقام عليها المسجد.
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