انت الان تتابع الحكومة تنفي إلغاء حصة التربية الرياضية بالمدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طارق شوقي وزير التعليم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الثلاثاء، ما تردد بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم قرارا بإلغاء حصة التربية الرياضية بالمدارس واستغلال وقتها في التحصيل العلمي والدراسي، موضحا أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء حصة التربية الرياضية بالمدارس، مشددة على اهتمام القيادة السياسية بالرياضة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب.

وأضافت الوزارة أنها حاليا بصدد دراسة إدراج التربية الرياضية كمادة أساسية بالمناهج التعليمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع مستويات اللياقة البدنية والصحية لدى طلاب المدارس، مشيرا إلى أنه تم إطلاق حملة بالتعاون مع وزارة الصحة للكشف والعلاج المبكر لطلبة المرحلة الابتدائية من أمراض السمنة