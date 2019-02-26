شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «العربي للمياه»: 15 دولة عربية تعاني من الفقر المائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري الأسبق ورئيس المجلس العربي للمياه، أن التحدي الذي تواجهه مصر والدول العربية في نقص المياه جعل من موضوع التحلية أهمية قصوى، وأيضا البحث عن مصادر أخرى للمياه مثل الاستفادة من مياه الأمطار والسيول والصرف الصحي والزراعي، مشيرا إلى أن 15 دولة عربية تعاني من الفقر المائي ويصل نصيب الفرد فيها من المياه لأقل من 1000 متر مكعب من المياه.

وأضاف «أبوزيد» في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر، إنه من المتوقع أن تعاني 66 دولة في العالم من نقص الموارد المائية، وأن المنطقة العربية من أكثر المناطق تأثرا بانخفاض نصيب الفرد من المياه في ظل الزيادة السكانية الحالية، حيث يصل نصيب المواطن العربي من المياه العذبة 1% بينما يبلغ عدد سكانه 10% من سكان العالم.

وأوضح رئيس المجلس العربي للمياه، إنه تم إعداد 6 أوراق سياسية للإستفادة من الموارد المائية غير التقليدية مثل معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي وتحلية المياه والإستفادة من مياه السيول، مشيرا إلى أن مركز التميز لأبحاث تحلية المياه التابع لمركز بحوث الصحراء يؤكد أهمية التوجه نحو موضوعات تحلية مياه البحر والمياه المتأثرة بالملوحة في الخزانات الجوفية.