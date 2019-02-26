شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوفد»: المرحلة المقبلة في غاية الخطر وتحتاج لإعلام وطني وحرية مسؤولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن «بيت الأمة» يتبنى مشروعات الموارد المالية لدعم نقابة الصحفيين، التي تحدث عنها ضياء رشوان، مرشح على منصب النقيب، خلال زيارته للحزب وجريدته، الثلاثاء، لعرض برنامجه الانتخابي.

وأضاف «أبوشقة»: «سوف أتبنى هذه المشروعات وسنحصل على العدد القانوني من التوقيعات بمجلس النواب في هذا الشأن، لأن المرحلة القادمة في غاية الخطر وتحتاج إلى الإعلام الوطني والحرية المسؤولة والتي تضع في المقام الأول مصلحة الوطن والمواطن بعيدًا عن أي اعتبار أو مصلحة شخصية».

وأعرب عن ثقته الكاملة في أن «رشوان» قادر على تحمل المسؤولية «في ظل دعمنا ومساندتنا في طريقه الصحيح نحو صحافة مستقلة»، موضحًا أنه بصفته نائبًا برلمانيًا ورجل قانون فإنه يرى في دعم الوطن والإعلام الحر حماية للمجتمع.

وتابع: «نحن مع المجتمع ومع الصحفي الذي يمارس الحرية المسؤولة التي تعمل على مصلحة الوطن والمواطن».

وفي وقت سابق، تعهد ضياء رشوان بزيادة بدل النقابة بنسبة 25% بحيث يصل إلى 2100 جنيه.