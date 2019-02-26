شكرا لقرائتكم خبر عن «أسقفية الخدمات» و«الأوقاف» و«دياكونيا» تطلق مشروع «سالموا» لنشر السلام المجتمعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت أسقفية الخدمات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ووزارة الأوقاف ومؤسسة «دياكونيا» مبادرة «سالموا»، وذلك بأحد فنادق القاهرة من أجل تحديد مشكلات السلام الاجتماعي والتعايش المشترك في المجتمع المصري، ومحاولة إصلاحه، وذلك لمدة عامين، وينفذ في محافظات القاهرة، القليوبية وأسيوط.

وقالت إيفلين بطرس مديرة المشروع، أن السلام هو اسم من أسماء الله الحسنى، والله هو إله السلام وهو مصدر ومانح كل سلام وخير وبركة، السلام تلك الكلمة البسيطة في تكوينها لكن عميقة جداً في معناها، لقد أمرنا الله بالسلام وأرسل لنا الرسل والأنبياء من أجل السلام، السلام هو حضور الحب، وقد يسعى البشر طول حياتهم من أجل العيش في سلام بعيداً عن العنف والصراعات والحروب، وأنه من دواعي الاعتزاز والتقدير أن نتشارك جميعاً في هذا اللقاء وعنوانه «سالموا كل الناس»، وبما يحمل هذا العنوان من أمل نحو ترسيخ مفاهيم المحبة والأخوة والتسامح والقواسم المشتركة ونلتقي جميعاً عند هدف واحد سامي وهو «السلام».

وأضافت مديرة المشروع، لذلك تسعى أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بالمشاركة مع وزارة الأوقاف بهذه المبادرة المجتمعية إلى تقديم نموذج عملي للعمل على أرض الواقع من أجل دعم ونشر وتعميم ثقافة السلام في مؤسساتنا الدينية الاجتماعية والتربوية، ومن خلال الإعلام والمجتمع المدني على قاعدة الإيمان والالتزام بأن العيش معاً والاعتراف بالآخر المتنوع والمختلف هو اختيار وثقافة وحقوق وواجبات نعيشها معاً.

وقال الآنبا يوليوس أسقف الخدمات، أن السلام يحتاج صناعة والصناعة تحتاج لصناع، وهذا الجمع سوف يدعم المشروع.

فيما قال الشيخ جابر طايع يوسف، وكيل أول وزارة الأوقاف المصرية، رئيس القطاع الديني، أن المؤتمر الذي يعقد بشراكة بين الكنيسة الأرثوذكسية ووزارة الأوقاف ليحقق مفهوم المواطنة المتكافئة ليحقق مفهوم أن الناس جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات، ليبين ويبرز قيمة السماحة بين الأديان السماوية، ولا يمكن أبداً بأي حال من الأحوال أن يتصور أن هناك ثمة دين سماوي يدعو إلى العنف أو القطيعة أو يدعو إلى الاختلاف بل جميع الأديان جاءت متممة ومكملة لبعضها البعض ولولا المسيحية ما كان الإسلام فهي التي بشرت بهذا الدين والنبي عيسى عليه السلام بشر بنبي يأتي من بعده، فلذلك أيها الأخوة يكون السلام هو دين هذه الأمة ولإنها تجربة رائدة في مصر دين السلام على أرض مصر التي استقبلت الديانات السماوية الثلاث وكانت لها معالم باقية إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، إنه لعمق فكر المصريين الموجودين على هذه الأرض، رغم التيارات التي جاءت وافدة ولم تكن وفق الفترة البشرية، فلذلك لفظها المجتمع المصري .