شكرا لقرائتكم خبر عن اعترافات مصوَّرة «مجهولة المصدر» لقاتل الأنبا إبيفانيوس: «أنا غلبان.. بس كنت مغلول منه» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«اقفله خلاص».. كلمات مُقتضبة قالها وائل سعد تواضروس، الراهب المُجرد من الرهبنة، «أشعياء المقاري» سابقًا، تعبيرًا عن اعتراضه اللحظي على تسجيل فيديو لهُ باعترافات قتل الأنبا إبيفانيوس، ليُرد عليه شخص مجهول، يظهر صوته في الفيديو، إذ يقول: «بعد كده هقفله- المقصود هُنا الفيديو»، ثم يحثه على الحديث، بسؤال مُباشر: «قتلتُه إمتى؟»

بعد ثوانٍ معدودة، استجاب «وائل» لطلب الشخص المجهول بالحديث، إذ بدأ سرد كواليس قتل الأنبا إبيفانيوس، خلال الفيديو الذي تداولته مجموعات قبطية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، دون الإشارة إلى مصدر الفيديو، أو من سرّبه، تحت عنوان: «فيديو اعتراف وائل سعد (أشعياء المقاري) بارتكاب جريمة قتل الأنبا إبيفانيوس، بالاشتراك مع الراهب فلتاؤس المقاري».

خلال الفيديو، الذي لم يتعدّ دقائق قليلة، قال «وائل»: «الأحد اللى قبل الحادثة، نزلت أنا وفلتاؤس للأنبا لكن ملقيناهوش»، فيما سأله الشخص المجهول: «أنت اللى ضربته ولا فلتاؤس؟»، فرد «وائل»: «أنا اللى ضربته، فلتاؤس غلبان، أنا كمان غلبان بس كنت مغلول أكتر».

وأضاف: «إحنا نزلنا 5 دقايق، كان بيولع النار وهيدخل الحمام، لما نزل، وقفت ورا الشجرة، الدنيا كانت عتمة، مقدرش يشوفني، لأن كمان نظره ضعيف».

استمر الشخص المجهول في توجيه الأسئلة لـ«وائل» كالضربات: «كام خبطة؟»، فيُجيب بقلة صبر: «3 خبطات، الموضوع انتهى يا باشا.. سبني».

لم تكُن اعترافات «وائل» الأولى من نوعها في القضية، إذ أثارت تصريحات سابقة لهُ الجدل، فقال أمام المحكمة في جلسة سابقة، بعد دخوله في نوبة بكاء شديدة، إنه تعرض لضغوط وإكراه نفسي ومعنوي لإجباره على الاعتراف بالقتل، مضيفًا «قلت للضابط أنا بتاع ستات، ولكن ما اقتلش»، جاء ذلك في رده على سؤال لرئيس المحكمة للمتهم حول من قال للضباط على العلاقات النسائية المشبوهة له.

السبت الماضي، تمت إحالة أوراق الراهب المشلوح وائل سعد تواضروس، والراهب فلتاؤس المقاري المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير الأنبا أبومقار بوادى النطرون، إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام بهما، وتحديد جلسة 24 أبريل المقبل للنطق بالحكم، بأن قرار المحكمة جاء وفقًا لصالح قانون الإجراءات الجنائية.

في وقت سابق أيضًا، نفى «وائل» اعترافه على الراهب «فلتاؤس المقارى» المتهم الثاني في القضية، باشتراكه معه في قتل رئيس الدير، إذ قال: «محصلش يا فندم، أنا تعرضت لضغط نفسى وعصبي خلال التحقيقات، وضغطوا عليّا، وعندي كلام كتير عايز أقوله».

ولم يتسن لـ«المصري اليوم» التحقق من مصدر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.