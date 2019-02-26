محافظ القاهرة: نجاح تجربة تابلت "الحي المتنقل" بالزمالك وجار تعميمها تسهيلاَ على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن العاصمة كانت لها الريادة فى تطبيق نموذج "الحي المتنقل" من خلال جهاز التابلت كإحدى التجارب العملية المستحدثة التى أطلقتها المحافظة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ لتقديم عدد من الخدمات المحلية الضرورية وتبسيط إجراءاتها وصولاَ لأقرب مكان للمواطن وتوفيرها دون حاجة طالب الخدمة لتحمل عناء الذهاب إلى مقر الحي وتوفيراَ للوقت بدلاَ من الانتظار طويلاَ لإنهاء الخدمة.

وأشار المحافظ - في تصريحات اليوم الثلاثاء - إلى أن انتهاج هذه القنوات البديلة والمبتكرة بعيدا عن الروتين في تقديم أفضل مستوى للخدمات العامة وتحقيق راحة المواطنين فى الحصول على الخدمة يأتي في إطار رؤية مصر المستدامة 2030 وخطة الدولة للإصلاح الادارى الشامل وتطوير الخدمات الحكومية بما يليق ويلاقي رضا المواطن.

وأشاد المحافظ بنجاح تجربة التابلت والحي المتنقل والتي انطلق تطبيق مرحلتها الأولى بحى غرب القاهرة فى تقديم أكثر الخدمات المحلية التابعة لإدارات بالأحياء طلباَ من المواطنين وهى ثلاث خدمات (المحلات ـ والإعلانات ـ والإشغالات)، مؤكداَ انه سيتم تعميم تطبيق التجربة الجديدة بكافة أحياء القاهرة بمجرد الانتهاء من عمل تقييم شامل لنجاح التجربة في تحقيق أهدافها ومدى استحسان وقبول المواطن لها في باقي الخدمات المقدمة من الأحياء.

ومن جانبه، أكد المهندس سيد البدري مستشار المحافظ للمعلومات وتكنولوجيا الاتصال أن مشروع تحسين الخدمات العامة، والذي تنفذه محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والوكالة الألمانية GIZ يهدف إلى تطوير كافة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة مقدمى الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الخدمات بما يتوافق مع منظومة الشباك الواحد وتجريب قنوات مبتكرة ومتنقلة للتسهيل على المواطنين، بالإضافة إلى توعية المواطنين بجميع الخدمات العامة والوسائل الحديثة فى كيفية الحصول عليها .

وعن مدى نجاح التجربة في مرحلتها الأولى بحي غرب القاهرة، أشار اللواء هشام خشبة، رئيس الحي إلى أن تجربة التابلت الجديدة حققت هدفها الأساسي في تسهيل رحلة المواطن في الحصول على الخدمة وتجنب مشقة الذهاب والتردد على مبنى الحي لإنهاء الخدمة، وتوفيراَ لوقت الانتظار الطويل، حيث قام عدد من موظفي الإدارات المختلفة المميزين وأصحاب الخبرات بمراجعة إجراءات الخدمات المستهدفة من التجربة فى مرحلتها الأولى، والعمل على تبسيطها كى تتناسب مع القنوات البديلة والمبتكرة الجديدة.

وأضاف خشبة "أنه تم توريد أجهزة التابلت التي ستنطلق بها التجربة وتم تحميل نظام التشغيل التابع لوزارة التخطيط عليها، والانتهاء من ربط جميع إدارات الحي المعنية بهذه الخدمات، وألحقنا بها طابعات صغيرة الحجم بحيث يتمكن الموظف من طباعة نموذج التجديد فى الحال وتسليمه للمواطن فى مكانه".

وأشار إلى أن معظم هذه الخطوات والاستعدادات تمت بالتنسيق ومساعدة فريق عمل مشروع "تحسين الخدمات العامة" التابع للوكالة الألمانية GIZ، مؤكدا أن تجربة "الحي المتنقل" لاقت استحسانا وقبولا ملحوظا من مواطني الحي بمختلف مناطقه وخاصة بالزمالك وجاردن سيتي ومناطق وسط القاهرة.​