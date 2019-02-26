وزير الشباب: نعكف على إدراج الرياضة في التعليم العالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعكف على مشروع كبير يكون أحد مفرداته إدراج الرياضة في التعليم العالي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب مع طلاب جامعة عين شمس من مختلف الكليات، اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات الكبري بالجامعة، وذلك ضمن اللقاء الحوارى المفتوح الذى نظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية واتحاد طلاب الجامعة.

وأوضح صبحي أنه تم تقديم المقترح لوزارة التعليم العالي، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن إدراج مادة التربية الرياضية كمادة أساسية فى المواد الدراسية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتاً أن المشروع يتضمن أيضاً التنسيق مع وزارة الصحة للإعلان عن المقاييس التي يحتاجها جسم الإنسان من العناصر الغذائية المناسبة في ظل ممارسة الرياضة.

وأشار وزير الرياضة إلى أهمية استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية فى يونيو 2019 بمشاركة 24 منتخباً، وقدرة مصر على تنظيم البطولة وإخراجها فى أفضل صورة بتضافر جميع الجهود، مشيراً إلى دخول الجماهير للمباريات سيكون وفقاً للنظم العالمية المتبعة وخلال حجز التذاكر إليكترونيا .

وقال "إن الشباب سيكون لهم دورا كبيرا فى البطولة الإفريقية حيث سيُعلن خلال الفترة المقبلة عن الشروط الخاصة باختيار مجموعة من الشباب للمشاركة فى تنظيم البطولة بشكل تطوعى، بالإضافة إلى أهمية وجود الشباب بالمدرجات والتشجيع المثالى فى المباريات كعامل قوة إضافية فى نجاح البطولة".

ودعا الوزير الطلاب إلى الحرص على تنمية ذاتهم وقدراتهم بشكل متواصل لتحقيق النجاح فى مسيرتهم العلمية، والمهنية.

وعن دور الوزارة في دعم الأنشطة الطلابية، أوضح صبحي أنه تم التخطيط منذ توليه حقيبة وزارة الشباب والرياضة للتشبيك بين عمل الإدارات بالوزارة، ومنها الترابط بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وإدارة التنمية الرياضية بالإدارة التعليمية والتنسيق مع الاتحاد الرياضي للجامعات فى سبيل تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة لطلاب مصر فى مختلف الجامعات.

وحول دعم الوزارة لذوى الاحتياجات الخاصة، أكد الدكتور أشرف صبحي على الرعاية الخاصة التى تقدمها الوزارة لذوى الهمم والقدرات الخاصة، والخدمات والبرامج فى مختلف المحافظات؛ تأكيداً على دورهم بالمجتمع وقدرتهم على تحقيق الانجازات المبهرة.

وفي ختام اللقاء، أهدى رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الوهاب عزت درع الجامعة للوزير، كما قام اتحاد الطلاب وأسرة من أجل مصر بتقديم الدروع التذكارية لوزير الشباب والرياضة، تقديراً على حرصه على دعم طلاب الجامعات.​