"القابضة للمياه" تشارك في مؤتمر مستقبل تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان إن قضايا المياه من القضايا المهمة جدا في مصر والعالم أجمع، حيث إن المياه العذبة المتاحة في العالم كله تمثل قرابة 3% ولا تتعدى النسبة المخصصة لمياه الشرب 1% لتلبية احتياجات أكثر من 6 مليارات نسمة.

وأضاف في كلمته أمام "المؤتمر الثالث لمستقبل تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط" الذي ينظمه مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه اليوم الثلاثاء، أن الزيادة السكانية المطردة مع ثبات حصة مصر من مياه النيل يمثل تحديا كبيرا، يدفعنا للتفكير في مصادر بديلة وغير تقليدية.

وأشار إلى أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تنتج 25.5 مليون متر مكعب يوميا من مياه الشرب، وتعتمد على مياه النيل كمصدر رئيسي يمثل 85% من مصادر المياه يليه المياه الجوفية، وتتجه الدولة حالياً إلى التوسع في استخدام تحلية مياه البحر لوقف عمليات نقل مياه النيل إلى المناطق الساحلية، لا سيما مع انخفاض سعر التكنولوجيات الحالية للتحلية مقارنة بتكلفة نقل مياه النيل وارتفاع معدلات التعديات على خطوط نقل المياه.

وأكد على الاهتمام الذي توليه الدولة ووزارة الإسكان في وضع خطط تنموية مستدامة ورؤى مستقبلية لمواجهة التحديات الحالية، والاتجاه إلى توطين صناعة التحلية في مصر لتقليل التكلفة، مشيرا إلى أن أحد أهم التحديات التي تواجه مستقبل التحلية في مصر زيادة تكاليف التشغيل الناتج عن استهلاك الطاقة الكهربية، وارتفاع أسعار قطع الغيار اللازمة للصيانة.