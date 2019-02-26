محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

عقد مجمع البحوث الإسلامية اليوم الاختبار التحريري للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي، بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، كمرحلة أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيي الدين عفيفي، إن هذه الاختبارات تعقد تمهيدًا لاختيار أفضل الكفاءات الدعوية التي ستمثل الأزهر الشريف في التوعية خلال شهر رمضان المبارك في العديد من دول العالم، حيث يعد الاختبار التحريري هو البوابة الأولى للاختيار، وسيعقبه مراحل أخرى تضم الاختبار الشفوي والمقابلة الشخصية.

أضاف "عفيفي" أن الاختبارات تتم بشكل محكم وبنظام المراقبة المتبع في الجامعة، لضمان الشفافية الكاملة في اختيار أفضل المتقدمين لتمثيل مصر والأزهر الشريف في مختلف دول العالم خلال هذه الفترة.

كانت الأمانة العامة المساعدة للبعوث بمجمع البحوث الإسلامية فتْحت باب قَبول طلبات التقدُّم لمسابقة الإيفاد لوعاظ الأزهر الشريف؛ لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، للعام 1440 هجرية / 2019م، في الفترة من يوم الأحد الموافق 27 يناير 2019م، حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير 2019م على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

كانت هذه تفاصيل خبر بدء المرحلة الأولى من اختبارات مبعوثي الأزهر لإحياء ليالي رمضان بالخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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