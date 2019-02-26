"الآثار" تزيل 37 حالة تعدٍ على التلال في البحيرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الآثار، تنفيذ إدارة التعديات بالوزارة بالتنسيق مع محافظة البحيرة والجهات الأمنية والوحدات المحلية، عددا من القرارات الصادرة بشأن إزالة كافة التعديات الواقعة على التلال الأثرية بمنطقة آثار البحيرة.

وحسب بيان اليوم، أوضحت الدكتورة نادية خضر، رئيس الإدارة المركزية لآثار وجه بحري، أن قرارات الإزالة جاءت على عدد 237 حالة تعدٍ، على 37 تلًا أثريًا في تسعة مراكز مختلفة بمحافظة البحيرة متضمنة بعض حالات التعدي بالبناء والزراعة، والتشوينات.

من جانبه، قال خالد عبدالغني فرحات، مدير عام آثار البحيرة، إن هناك تنسيق بين الوزارة وجميع الجهاد المعنية لإزالة جميع التعديات الواقعة على المناطق الأثرية بالمحافظة وإعادة ما تم التعدي عليه من أراضي الآثار؛ تنفيذا لتوجيهات الدولة بإزالة التعديات على أراضيها.

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