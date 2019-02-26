وزير الدفاع: القوات المسلحة مستمرة في تجفيف منابع الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من القادة والضباط والصف والجنود والصناع العسكريين من رجال الجيش الثاني الميداني، وأكد القائد العام أن القوات المسلحة مستمرة في تجفيف منابع الإرهاب؛ تزامنًا مع المساهمة في خطط التنمية الشاملة للدولة.

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة، ثم نقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الجيش الثاني الميداني لما يقدمونه من نجاحات مستمرة خلال المعارك التي تخوضها مصر للقضاء على الإرهاب على أرض سيناء الحبيبة، مقدمًا التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته.

وأشاد زكي، بالدور الوطني لشيوخ وعواقل سيناء الشرفاء والتفافهم حول القوات المسلحة والشرطة، مؤكدًا أن نجاح الحرب على الإرهاب يرتكز على التعاون مع أبناء سيناء النبلاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والاستقرار في سيناء.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية لاستعادة الأمن والاستقرار، وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، مؤكدًا أن عظمة وإرادة المقاتل المصري لا تعرف المستحيل وأن القوات المسلحة والشرطة يخوضان أنبل معارك الشرف والفداء دفاعاً عن مصر وشعبها العظيم.

وأدار القائد العام للقوات المسلحة حواراً مع رجال الجيش الثاني الميداني إستمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم في العديد من المجالات، وأعرب عن سعادته بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار على مواجهة التطرف والإرهاب وأوصاهم بالمزيد من الجهد للحفاظ على أعلى معدلات التدريب والاستعداد القتالي والعمل الجاد لتنفيذ جميع المهام التي توكل إليهم.

وأشار القائد العام إلى ضرورة الإنتباه إلى حروب الجيل الرابع والشائعات التي تستهدف الدولة المصرية للتشكيك في الإنجازات التي تحققت على الصعيدين الداخلي والخارجي في ظل جهود القيادة السياسية لبناء الدولة الحديثة وإستعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية.

كما كرم الفريق أول محمد زكي، المتميزين من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بالجيش الثانى تقديراً لجهودهم وأدائهم لمهامهم بتفانٍ وإخلاص.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.