وزير الزراعة: حصة المواطن تتناقص من المياه مع الزيادة السكانية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال افتتاحه المؤتمر الصحفي للأراضي المالحة، إن المؤتمر يأتي مواكبا لتوجيهات القيادة السياسية التي تركز دائما على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة لتأكيد الاستخدام المستدام وبما يحقق حاضرا مشرقا لكل المصريين وغدا أكثر اشراقا للأجيال القادمة.

وأضاف أبوستيت، أن من أهم المشكلات التي تواجه مصر في الآونة الأخيرة، تناقض المياه الصالحة للشرب ومن هنا تأتي أهمية تدوير وتحلية المياه المالحة التي تعتمد في الأساس على تقنيات الأغشية في مصر.

وأوضح وزير الزراعة، أن الحل الأمثل لهذه المشكلة لن يأتي إلا بالتعاون بين المراكز والهيئات البحثية المختلفة مع الشركات والهيئات التابعة للقطاع الخاص من خلال تشجيع الاستثمار في مشاريع تحلية المياه لما له من مردود إيجابي في توفير المياه بالمناطق النائية.

وتابع أبوستيت، أن مصر من أوائل الدول التي اهتمت بشكل خاص بمشكلة نقص المياه منذ إنشاء معهد فؤاد الأول لبحوث الصحراء والذي أصبح بعد ذلك مركز بحوث الصحراء ليعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بقضية الصحراء والتصحر والجفاف ونقص المياه ثم تكليف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المركز بإجراء الدراسات اللازمة لحل المشكلات التي تواجه مصر في مجال تحلية المياه.

وأضاف وزير الزراعة، أن حصة المواطن من المياه تتناقص مع الزيادة السكانية ومن هنا تأتي ضرورة تحلية المياه من خلال تصنيع الأجهزة ومحطات التحلية في مصر بدلا من استيرادها.